В Иране выпустили пар. Новым президентом стал кандидат с репутацией либерала

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В Иране подвели итоги состоявшегося вчера второго тура президентских выборов.

Как сообщает агентство Tasnim, победу одержал считающийся кандидатом-реформатором бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, ставший девятым президентом Исламской Республики. Пезешкиан набрал более 16 миллионов голосов, а его конкурент, консерватор Саид Джалили отстал с 13 538 голосами.

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Явка во втором туре составила более половины избирателей с правом голоса. В ходе первого тура явка составила 39,92%.

Хотя политика нового президента в некоторой степени отразится на внешней политике, наибольшая власть в иранской теократии останется в руках духовного лидера-рахбара.

По мнению аналитиков, любой результат, вероятно, ничего не изменит в отношении Тегерана к Израилю и близким к нему группам на Ближнем Востоке, однако победа более умеренного кандидата может сделать Иран более открытым для переговоров с Западом.

По данным CNN, Пезешкян, который также выступает с резкими заявлениями в адрес США, мог бы облегчить Западу переговоры с Ираном, особенно в отношении несостоявшейся ядерной сделки, окончание которой вернуло страну на путь разработки ядерного оружия. программу и спровоцировало дальнейшие санкции со стороны Вашингтона.

В то же время санкции сильно бьют по иранской экономике, уровень инфляции не опускается ниже 30 процентов уже пять лет. Пезещкян также выступает против насаждения веры посредством силы, которую он назвал «научно невозможной», а также больше обращается к женщинам и меньшинствам.

Настроения иранских консерваторов выражал конкурент Пезешкияна Саид Джалили, набравший в первом туре 38,6 процента голосов. Этот ультраконсервативный политик, бывший член Корпуса стражей исламской революции и бывший дипломат, говорит, что «враг должен сожалеть о введении санкций (в отношении Ирана)». Западные угрозы должны быть превращены страной в возможности, и, по его мнению, Ирану в целом не следует полагаться на Запад в своем прогрессе. С этим согласен и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

По данным The Guardian, задачей Пезешкяна в последние дни было убедить избирателей, что он может быть носителем перемен. В ходе телевизионных дебатов в понедельник он заявил, что Иран должен открыть свои двери для иностранных инвестиций, а позже опубликовал почти получасовое видео, на котором он дискутирует с группой молодых людей.

Они рассказали ему, что учатся для того, чтобы уехать из страны, которую, по их мнению, не может спасти демократия.

С другой стороны, по мнению аналитиков, Джалили пытался смягчить свой имидж политического ястреба и объединить избирателей, проголосовавших в первом туре за других, менее успешных кандидатов консервативного крыла. Впрочем, это ему не помогло.

И на этот раз женщины не могли баллотироваться на пост президента. По данным американского института Atlantic Council, это правило основано на статье 115 иранской конституции, содержащей арабский термин, который можно интерпретировать как «политический человек» или «политический деятель».

Сомнения в том, что президентские выборы смогут кардинально изменить ситуацию в стране, отражает не только низкая явка в первом туре, но и слова людей, обратившихся в западные СМИ.

«(После протестов) было так много обещаний, но ни одно не было выполнено. Вместо этого они снова начали принуждать нас к хиджабу и тащить нас в полицейские участки… Политика бессмысленна», — приводит The Guardian мнение молодой тегеранки, — Я также знаю религиозных людей, которые не будут голосовать. Неважно, Джалили это или Пезешкиян, президент – всего лишь марионетка», – сказала вторая конфидентка британского издания.

«Если Тегеран сейчас затаил дыхание, то не из-за напряжения вокруг результатов выборов, а из-за смога, который летом выбрасывают в столицу пробки», – комментирует ситуацию The Guardian в начале своего репортажа. .

Однако не все респонденты проявили одинаковую апатию.

«Мы не можем стать закрытым обществом, как Северная Корея. Вся история Ирана — это открытость для Азии и Запада. Мы — страна разных культур и этнических групп. Нам нужны перемены, которые представляет собой Пезешкян», — сказал неназванный инженер, работающий в нефтяной компании.