В искусственно слепленной Боснии продолжается травля сербов

Алексей Топоров.  
05.12.2025 12:57
  (Мск) , Белград
Просмотров: 2200
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Сербия


Бошняцкий министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез поддержал компанию западных СМИ, утверждающих, будто в ходе гражданской войны во время распада Югославии сербы устраивали снайперское сафари в Сараево, одним из организаторов которого был впоследствии ставший президентом Сербии тогда еще просто журналист Александр Вучич.

«Теперь мы получили информацию, даже от журналистов из других стран, что он привозил сюда людей, чтобы убивать невинных детей, убивать жителей Сараево, которые фактически находились в лагере под открытым небом. Когда они шли куда-то за дровами, чтобы прокормить свои семьи и детей, он, как самый жуткий стервятник, стрелял с гор вместе с этими злодеями», – заявил Хелез телеканалу Hayat TV.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», высказывание чиновника – представителя мусульманской общины – это не просто продолжение травли сербов в искусственно созданной после распада Югославии стране.

Цель этого целенаправленного вброса наряду с активизацией протестов в самой Сербии – сделать сербское руководство более лояльным к политике и требованиям Запада.

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович отметила, что «нормальному человеку было бы стыдно даже цитировать такие мерзости и ложь о президенте Вучиче, которые Хелез произнес в эфире».

Она предположила, что подобной информационной атакой тот хочет прикрыть решение об отказе предоставлять сербским сотрудникам оборонного ведомства БиГ отпуск в день их крестной славы (почитаемый Сербской Церковью аналог именин, когда чествуется небесный покровитель не конкретного человека, а целого рода).

