В Испании ликвидирована ОПГ из 107 албанцев-наркоторговцев

02.09.2021 12:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В ходе совместной операции полиции Албании, Испании и Германии, проходившей в 42 испанских городах и населенных пунктах, была ликвидирована албанская группировка, занимавшаяся выращиванием и реализацией марихуаны.

Правоохранители задержали 107 бандитов, принадлежавших к этому преступному сообществу.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», албанская группировка содержала плантации конопли на территории Испании, занималась переработкой канабиса в марихуану, а затем переправляла наркотик в другие европейские страны для дальнейшего распространения.

Глава Управления уголовных расследований полиции Испании Рамон Чакон в ходе пресс-конференции, посвященной ликвидации ОПГ, сказал что албанцы являются «владельцами плантаций канабиса в Испании».

«Операция длилась год, и это самая крупная операция против албанской мафии, – отметил испанский правоохранитель. – Это важно, потому что у нас очень много плантаций канабиса. Мы практически экспортер марихуаны в Европу, и спрос со стороны Германии растет. Приезжающие сюда албанцы – торговцы марихуаной, сотрудничают с испанской мафией, которая в основном управляет точками для потребления, привлекая клиентов. Вот почему важно, чтобы мы сотрудничали с полицией Албании».

В свою очередь Генеральный директор полиции Албании Арди Велью, сказал, что полиция Албании показала, что она «надежный партнер для правоохранительных органов всех стран».

В ходе этой операции были уничтожены 23 плантации, около 25 тысяч кустов конопли, 938 кг сушеного канабиса, детонатор, были изъяты три автомобиля премиум- класса и 68 тысяч 760 евро.