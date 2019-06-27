27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Криминал, Спецслужбы, Украина
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В Испании поймали банду мошенников, главарем которой оказался малолетний украинец

Несовершеннолетний гражданин Украины возглавлял группу преступников, которым удалось обманным путем оплатить различные услуги на €70 тыс. на курорте Ибица, пердает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило испанское издание ABC.

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По его информации, украинец получил в Испании политическое убежище. Банда оплачивала роскошные отели и прочие услуги с помощью банковских карт, данные которых были получены в так называемой глубокой сети (deep web). Так, за одну ночь молодые люди потратили на одной из местных дискотек €12,5 тыс. Всего в ходе операции удалось задержать семь человек.

Расследование началось в августе 2018 года. Тогда стражи порядка узнали о существовании группы лиц, которая оплачивала различные дорогостоящие услуги картами, держатели которых находились в таких странах, как Россия, Канада или Норвегия.

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