В истории не было прецедентов выживания независимой Украины – депутат Рады

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Три десятилетия «независимости» Украины были «транзитным периодом», и вряд ли она сохранит государственность в дальнейшем.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть реалистами. Чтобы сохранить целостность, которая есть на данный момент, а тем более восстановить ту целостность, которую мы считаем приемлемой, то есть границы 1991 года и статус-кво. Хотя ещё непонятно, а был ли в 1991 году статус-кво, или это был транзитный период. Потому что перераспределение сил ещё не закончилось, и те границы, которые мы получили в силу того, что нас не воспринимали как субъекта, а как сателлита, связаного с РФ. И сейчас мы их защищаем», – трепалась Безуглая.

«И какими мы выйдем из этого глобального движа, в каких границах, с каким политическим и экономическим устройством, с какими проблемами – ещё непонятно. Здесь многое зависит от нас. Но давайте вернёмся к историческим прецедентам – разве мы сохраняли хоть раз свою государственность в таких глобальных конфликтах? К сожалению, нет», – подытожила депутат.