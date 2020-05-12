В истории Украины нет ничего победного, надо своровать у России – украинский политолог

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку в украинской истории нет ничего, кроме бесконечного позора, стенания и плача, Киев должен украсть победы России, чтобы на них паразитировать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Пётр Охотин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Русофоб утверждает также, что многие великие подвиги русских якобы «выдуманы и профинансированы» в качестве «фейков» лично Путиным.

Вместе с тем, Охотин признал, что декоммунизация лишила украинцев открытой и официальной причастности к Великой Победе СССР над гитлеровской Германией.

«Мне кажется, что Украине очень страшно просто махнуть шашкой и сказать: «Геть от Москвы, даёшь Европу», забыть все что было, и жить как ни в чем не бывало. Как бы мы к этому ни относились, но Украина принимала участие в Второй Мировой войне, ее граждане воевали в разных формированиях, и мне кажется важно, все-таки, чтобы осталась эмоция хоть какой-то победы.

Я вот недавно пробовал вспомнить, есть ли у украинцев что-то такое, как у русских в битве на Куликовом поле, то есть битва, которая была основной, победной, и так далее.

Лично я не нашёл, и мне кажется в этом большая проблема, потому что даже придуманные фейки Путина, но в которые вкладываются деньги, которые несут эмоцию победы и престижа, к сожалению, для многих людей будут более привлекательными чем просто стенания и плачь», – переживает украинский политолог.