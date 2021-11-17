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17.11.2021 23:20
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Италия, Косово, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Сербия, Скандал, терроризм
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В Италии арестовали 19-летнюю косовскую террористку, связанную с исламистским подпольем

Итальянская полиция арестовала в Милане девятнадцатилетнюю албанку – уроженку Косово Блеону Тафалари, состоявшую в...

Итальянская полиция арестовала в Милане девятнадцатилетнюю албанку – уроженку Косово Блеону Тафалари, состоявшую в исламистской организации «Львы Балкан».

Муж арестованной был двоюродным братом организовавшего теракт в Вене в ноябре прошлого года албанца Куйтима Фейзулая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие выяснило, что Тафалари поддерживала террористическое Исламское государство (запрещено в России – ред.) с 16 лет. Девушка недавно переехала из Косово в Милан со своим братом, но и там поддерживала контакты с косовской диаспорой, которая была связана с джихадистами.

Поначалу итальянские правоохранители выследили 21- летнего мужа террористки, который также был членом организации «Львы Балкан» и двоюродным братом Куйтима Фейзулая, 20 ноября 2020 года убившего в Вене четырех человек, после чего был застрелен полицией.

Итальянская полиция сообщила, что на телефоне девушки были тысячи фотографий и видео, некоторые из которых были сделаны «Государственным агентством связи террористического Исламского государства «Эль-Хаят» с сценами боев, массовыми убийствами «неверных», террористическими атаками на европейские города и призывы к ним.

Блеона Тафалари предположительно занималась вербовкой девушек албанского происхождения, в том числе и несовершеннолетних.

«Я найду тебе мужа, подобного льву, с которым ты, как мученица, умрешь после брака, пропитанного кровью неверного», – написала террористка шестнадцатилетней собеседнице в телеграм.

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