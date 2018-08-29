29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
В Италии арестовали украинцев, которые десятками переправляли в страну афганцев-нелегалов
Итальянские полицейские арестовали двух граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНИАН.
В числе нарушений, в которых обвиняются украинцы, – перевозка из Турции в Италию 44 граждан Афганистана, в том числе 12 детей. Везли нелегальных мигрантов на паруснике, который прибыл на Сицилию и пришвартовался неподалеку от Ното.
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Всего за последние два года правоохранители задержали на территории Италии, по подозрению в нелегальной транспортировке мигрантов, около 40 граждан Украины.
Метки: арест украинцев, Италия, Мигранты
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14:03 29 августаУ Киева остался последний шанс – экс-глава МИД Украины
13:50 29 августаУкраинские боевики сцепились с Генштабом
13:37 29 августаПорошенко денонсирует Украину
13:12 29 августаПорошенко отобрал у депутатов антироссийскую фишку
13:03 29 августаВ Киеве появилось огромное кладбище боевиков «АТО»
12:35 29 августаУ Порошенко ожидают бунт юго-восточных регионов
12:05 29 августаНас не оскорбляет сапог НАТО, топчущий Киев – Порошенко
11:53 29 августаУкраинский адмирал собрался минировать морское побережье России
11:40 29 августаКиев перебрасывает военные корабли в Азовское море
11:29 29 августаУкраина выпрашивает у американцев новое оружие
11:15 29 августаПорошенко сделал шикарный подарок России
10:44 29 августаУкраинцам запретили думать
10:21 29 августаВ прямом эфире украинские депутаты сошлись в рукопашной
9:58 29 августаУкраина развязывает руки России
9:42 29 августаУкраинские военные разбирают и сдают на металлолом блиндажи под Мариуполем
9:23 29 августаУкраина теряет возможность оспаривать статус Крыма в международных судах
9:12 29 августа«Мы продолжим воевать за Донбасс» – Порошенко
8:57 29 августаСтолкновение в Азовском море уже неизбежно
8:36 29 августаПорошенко похвастался, что хитростью заманил украинских послов прямо на передовую
8:12 29 августаВСУ собираются сорвать начало учебного года в ДНР
0:08 29 августаПорошенко в панике завопил, что кругом «щупальца Москвы»
23:48 28 августа«Продажные твари и самоубийцы». В Киеве плачем и стонами отметили разгром под Иловайском
23:16 28 августаНадо меньше пить: Порошенко решил повоевать с паутиной
21:22 28 августаЖириновский поддержал Порошенко
21:21 28 августаРоссийские онкологи успешно ведут исследования, направленные на борьбу с меланомой
20:23 28 августаПосле выходных в компании Бортникова и Шойгу Путин уволил 15 генералов ФСИН, МВД, МЧС и Следкома
20:09 28 августаЖелезнодорожный вокзал Дебальцево будет восстановлен к 140-летию города
20:00 28 августа«Лягли и просять»: Порошенко анонсировал визит Меркель на Украину
19:54 28 августаРоссийским госорганам предложили считать украинцев и белорусов русскими
19:45 28 августаКовтун заявил, что не беда – в США есть ещё сто «маккейнов»
19:31 28 августаЗакрытие ТЦ в Севастополе ударило по местным бизнесменам
19:22 28 августаПолитолог: Нужно остановить «украинство», пока оно не уничтожило саму Украину
19:09 28 августаИ снова «остаточне прощавай»: Порошенко заявил о намерении разорвать Договор о дружбе с Россией
19:00 28 августаНазвано условие, при котором Порошенко останется президентом еще на 20 лет
18:43 28 августаВ Дебальцево восстановили мост, разрушенный во время боевых действий
18:33 28 августаПорошенко предложили отлучить от церкви
18:25 28 августаБабицкий: Маккейн был абсолютно непрошибаемым человеком
18:13 28 августаВ Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море
18:06 28 августаВСУшники окончательно стерли с лица земли поселок Желобок в ЛНР
17:52 28 августаВ Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»
19:29 29 августаКонцерн «Калашников» представил новый гладкоствол с оптическим прицелом
19:07 29 августаЛатвийские солдаты равняются на нацистов, принимая присягу под гимн Waffen SS
18:45 29 августаНу и что, что санкции? США решили судиться с Россией из-за введенных пошлин
17:22 29 августаБольше всего прямых инвестиций на Украину идет из России
16:45 29 августаВ Москве представили новые авто, включая концепт преемника знаменитой «Нивы»
12:49 29 августаПутин предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин
11:53 29 августаУкраинский адмирал собрался минировать морское побережье России
11:15 29 августаПорошенко сделал шикарный подарок России
9:58 29 августаУкраина развязывает руки России
9:23 29 августаУкраина теряет возможность оспаривать статус Крыма в международных судах
8:57 29 августаСтолкновение в Азовском море уже неизбежно
21:22 28 августаЖириновский поддержал Порошенко
21:21 28 августаРоссийские онкологи успешно ведут исследования, направленные на борьбу с меланомой
20:23 28 августаПосле выходных в компании Бортникова и Шойгу Путин уволил 15 генералов ФСИН, МВД, МЧС и Следкома
19:54 28 августаРоссийским госорганам предложили считать украинцев и белорусов русскими
19:45 28 августаКовтун заявил, что не беда – в США есть ещё сто «маккейнов»
19:22 28 августаПолитолог: Нужно остановить «украинство», пока оно не уничтожило саму Украину
19:09 28 августаИ снова «остаточне прощавай»: Порошенко заявил о намерении разорвать Договор о дружбе с Россией
19:00 28 августаНазвано условие, при котором Порошенко останется президентом еще на 20 лет
18:25 28 августаБабицкий: Маккейн был абсолютно непрошибаемым человеком
18:13 28 августаВ Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море
18:07 28 августаИдея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной
17:52 28 августаВ Киеве списывают разруху в стране и разочарование в итогах Майдана на «козни Путина»
17:20 28 августаПерепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса
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10:25 27 августаВ Москве обозвали «хохлом» известного пророссийского журналиста
9:53 27 августаPink Floyd признали Крым российским
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