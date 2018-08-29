В Италии арестовали украинцев, которые десятками переправляли в страну афганцев-нелегалов

29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Итальянские полицейские арестовали двух граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНИАН.

В числе нарушений, в которых обвиняются украинцы, – перевозка из Турции в Италию 44 граждан Афганистана, в том числе 12 детей. Везли нелегальных мигрантов на паруснике, который прибыл на Сицилию и пришвартовался неподалеку от Ното.

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Всего за последние два года правоохранители задержали на территории Италии, по подозрению в нелегальной транспортировке мигрантов, около 40 граждан Украины.