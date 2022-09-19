В Италии и Германии прошли акции за прекращение поставок оружия Украине

19.09.2022  00:54 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Германия, Дзен, Италия, НАТО, Украина
Новости Украины

В Италии и Германии прошли акции за прекращение поставок оружия Украине.

Об этом в своем блоге рассказала журналистка Алина Липп, вынужденная переехать из Германии в Россию после угрозы преследования за поддержку республик Донбасса.

В Италии и Германии прошли акции за прекращение поставок оружия Украине. Об этом в...

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По данным Липп, участники акций обратились к ООН с петицией о прекращении военной помощи Киеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас аналогичные пикеты готовятся в других странах Евросоюза.

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