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Новости Украины

В Италии и Германии прошли акции за прекращение поставок оружия Украине.

Об этом в своем блоге рассказала журналистка Алина Липп, вынужденная переехать из Германии в Россию после угрозы преследования за поддержку республик Донбасса.

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По данным Липп, участники акций обратились к ООН с петицией о прекращении военной помощи Киеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас аналогичные пикеты готовятся в других странах Евросоюза.