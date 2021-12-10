В Италии оправдали украинского нацгвардейца, осужденного за убийство журналиста – реакция экспертов

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Новости Украины

Участник АТО неонацист Виталий Маркив, который был осужден за за убийство итальянского журналиста Роккелли и позже оправдан по решению Апелляционного суда в Италии, где он отбывал наказание, полностью оправдан Кассационным судом.

Об этом сам Маркив сообщил в Instagram, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Апелляционные жалобы подавали Генеральная прокуратура Милана и семья фоторепортера Роккелли. Однако Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нациста, оставив в силе приговор суда предыдущей инстанции.

«Сегодня поставлена точка. Мы выиграли в Кассационном суде! Все иски были отвергнуты. Благодарю всех причастных! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает», — отписался радостный Маркив.

Политолог Александр Семченко допускает, что дело Маркива будет рассмотрено в ЕСПЧ.

«Возможно, дело продолжит рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Этот суд рассматривает дела, в которых права человека нарушены государством. Если родственники убитого итальянского журналиста посчитают, что их права были нарушены итальянским государством, то действительно могут подать иск в ЕСПЧ. Но надеяться на то, что Маркив получит какой-то срок сверх того, что он уже отсидел, не стоит. То есть даже если рассмотрение дела продолжится в ЕСПЧ, и будет вынесено обвинительное заключение против Маркива, это решение будет скорее политическим, он не сядет. Итальянский суд не счел возможным обвинить Маркива, обвинение не смогло доказать в апелляции и кассации свою правоту. Поэтому можно считать, что конкретно это дело, этот эпизод лично для Маркива закончился. Другое дело, что надо в принципе расследовать военные преступления украинских добробатов и прочих «хероев». Но это уже совершенно другая история, и оно должно проходить в рамках судебного процесса в Украине, где были совершены все эти преступления. Вообще, это рядовой процесс, из которого сделали показательный – были акции протеста в Украине и в Италии, об этом писали СМИ и так далее», – сказал Александр Семченко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

У журналиста Константина Кеворкяна решение итальянского правосудия вызывает большие вопросы.

«В суде первой инстанции вина Маркива была доказана, и его осудили на 24 года лишения свободы. После чего к решению вопроса был подключён тогдашний министр МВД Украины Арсен Аваков, имеющий в Италии немалые связи — и Маркив был освобождён. Семья убитого корреспондента Рокелли обжаловала оправдательный приговор, следовательно, у неё имелись для того веские основания, но вопрос уже стал политическим. И вполне возможно, решение апелляции тоже политическое. Осудить ультраправого активиста за убийство представителя европейского СМИ — значит поставить под сомнение «моральный облик» всей «революции достоинства», которую Европа с таким энтузиазмом поддерживала. Более того, усомниться в праведности карательной операции на Донбассе, а этого — исходя из неких высших интересов — допустить никак нельзя. Итальянское правосудие имеет славу «гибкого» (скажем так), и вариант принятия решения не справедливого, но выгодного определённым силам, увы, исключать нельзя. Остаётся только посочувствовать родным и близким убитого итальянского корреспондента и надеяться, что у них хватит сил и возможностей для изобличения убийцы — кем бы он ни был», – сказал Константин Кеворкян в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».