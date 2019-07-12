В Италии украинского военного посадили на 24 года за убийство фоторепортера на Донбассе

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд города Павия в Италии вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, передавет корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в Fаcebook активист и лидер одной из украинских общин в Италии Олесь Городецкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы.

“Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я солдат, я патриот своей страны, верю в правосудие и благодарю Вас за ваш труд”, – сказал Марекив в последнем слове на суде.

Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты же требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по его делу. Маркива,обвиняют в убийствах итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Ранее ситуацию с Маркивым комментировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Более того, Аваков присутствовал на одном из последних заседаний суда по делу нацгвардейца и защищал его.

Киевский журналист Андрей Манчук считает приговор Виталию Маркиву “важным прецедентом”. По его мнению, “многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости”.

Однако скорее всего это довольно оптимистический взгляд на вещи. В реальности прецедент с осуждением Маркива стал возможным лишь благодаря стечению двух обстоятельств: сам обвиняемый, а также одна из его жертв оказались гражданами Италии. Все это сделало преступление нацгвардейца подсудным итальянскому суду.