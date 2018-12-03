В Италии зарезали украинца

03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Неаполе зарезали украинца, мужчина не выжил, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает итальянское издание Il Giornale.

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Второго декабря стало известно, что недалеко от центра итальянского Неаполя произошло столкновение между двумя мужчинами, в результате которого украинец получил не совместимые с жизнью ножевые ранения. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 22.30. Свидетели говорят, что видели ожесточенную драку между двумя мужчинами, во время которой один из них достал нож и несколько раз ударил противника, после чего тот окровавленный упал на землю. Медики не смогли его спасти. Нападавший убежал.

Пока причины столкновения правоохранителям страны не известны.

Сейчас основной гипотезой является убийство по неосторожности.

В МИД Украины подтвердили информацию об убийстве украинца в Неаполе, его личность устанавливается.

“Личность погибшего устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство в Неаполе обратилось по этому делу к карабинерам (один из видов вооруженных сил Италии, выполняют полицейские функции на территории страны – ред.) г. Неаполь”, – отметил заместитель директора Департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.