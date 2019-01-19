В Италии жительницу ДНР выдвинут на Нобелевскую премию мира

19.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Кандидатом на Нобелевскую премию мира будет выдвинута жительница подконтрольного ДНР города Горловка Анна Тув, которая в результате обстрела ВСУ потеряла мужа и дочь, а также лишилась руки.

Об этом сообщает РИА Новости, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выдвижение прошло в Риме на пресс-конференции в здании нижней палаты итальянского парламента. Инциаторами стали итальянский депутат Вито Коменчини и глава благотворительной организации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато.

«История Анны Тув очень важна из-за того, что своей личностью она представляет страдания всего народа Донбасса. Она мать, она женщина, потерявшая мужа и дочь. Она физически пострадала от этой войны, лишившись руки. Благодаря нашей поддержке она может рассказывать о своем опыте», – отметил председатель организации.

По словам Эннио Бордато, выдвижение жительницы ДНР на премию мира должно помочь в распространении в Европе её истории и освещении в мировых СМИ реальных событий войны в Донбассе.

В данный момент на сайте ассоциации проходит сбор подписей в поддержку данной кандидатуры, уже подписались порядка 70 человек.

Отмечается, что согласно правилам Нобелевского комитета, кандидатуру должен выдвинуть член национального парламента. Вито Коменчини надеется, что ему удастся добиться поддержки кандидатуры Анны Тув в Европарламенте.

В тексте петиции, которую планируют представить в Нобелевский комитет, отмечается, что «присвоение премии мира Анне Тув – это признание женщины, которой движет исключительно желание активно призывать к уважению человеческих прав и достоинств, а также к миру».

«Нобелевская премия мира станет важным признанием для женщины, которая с 26 мая 2015 года призывает к абсолютному уважению человеческого достоинства и просит мира, крича во весь голос, во всех случаях и при любых обстоятельствах», – говорится в комментарии.

Изначально об истории Анны Тув итальянский волонтер Эннио Бордато узнал из СМИ, после чего помог придать гласности её историю и получить женщине микроэлектрический протез руки последнего поколения.