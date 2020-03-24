24.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Италия, Медицина, Происшествия, Россия
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В итальянских больницах уже не пытаются спасать стариков – медсестра




В охваченной эпидемией коронавируса Италией медикам приходится выбирать, кого из больных подключать, а кого нет к аппаратам искусственной вентиляции легких, которых не хватает на всех.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала Анна Макаренко, работающая медсестрой в больнице города Лекко на севере Италии.

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«К сожалению, сейчас мы вынуждены выбирать, кого реанимировать, кого нет. Аппаратов ИВЛ на всех не хватает, выбор делаем в пользу более молодого пациента. Сейчас в реанимации находятся в основном 50-летние. Умирают 80-летние», – сообщила медик.

«Сейчас нельзя болеть. Я работаю в хирургическом отделении – его, как и пять других отделений, отдали под коронавирус. К нам недавно привезли женщину с симптомами вируса, но у нее еще диагностировали свою дыхательную недостаточность и диабет. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Мы обрадовались, думали перевести ее в терапию. Пока ждали второй результат, у нее случился тяжелый инсульт. А я даже не могла к ней подойти, подушку поправить, поговорить. Женщина умерла, так ни с кем и не попрощавшись», делить подробностями Макаренко.

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