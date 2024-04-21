В итоге будет сожжено и уничтожено еще больше оружия – британский аналитик о поставках Киеву

Анатолий Лапин.  
21.04.2024 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Возобновление американской военной помощи Украине приведет лишь к тому, что еще больше оружия будет сожжено и уничтожено российскими войсками.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновление американской военной помощи Украине приведет лишь к тому, что еще больше оружия будет...

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«Будет ли это иметь какое-то значение на войне? Нет, этого не произойдет… Соединенным Штатам не хватает боеприпасов, им не хватает зенитных ракетных комплексов Patriot, а европейцы очень неохотно отправляют свои ракеты.

Одни говорят о семи батареях Patriot, другие говорят о семи системах. Польша на данный момент отказывается отправлять какие-либо из них, неясно, как это будет происходить. Соединенные Штаты, по-видимому, пока не намерены отправлять какие-либо из них», – отметил он.

«Но это может измениться, и системы Patriot будут отправлены на Украину, но русские уже систематически уничтожают их. Было продемонстрировано, что «Цирконы» могут уничтожить их, и что никакой реальной защиты от них нет. Это ничего не изменит, это просто приведет к тому, что будет сожжено и уничтожено еще больше оружия, это не изменит исход войны», – уверен Меркурис.

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