В итоговое коммюнике саммита НАТО может быть вписана позорная для Украины формулировка

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То, что в проекте коммюнике НАТО по итогам саммита путь Украины в альянс описан как «необратимый» – это совершенно пустопорожнее уточнение, вписанное по инициативе Киева специально для доверчивого украинского обывателя.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, на включении именно этого слова «необратимый» настаивала украинская сторона, и непосредственно Ермак приложил много усилий, чтобы именно это слово имелось в коммюнике. С моей точки зрения, это болтология – и ничего более. Что обратимый, что необратимый. Ну, необратимый! Это же не означает, что на протяжении года-двух нас примут в НАТО. Пустопорожнее заявление, которое не содержит никакой конкретики. В принципе, точно так же, как и все эти соглашения, которые офис президента пытается скормить, в первую очередь, поклонникам Зеленского как договоры по безопасности. Это же никакие не договоры по безопасности. Это что-то среднее между Будапештским меморандумом и нормальными договорами по безопасности», – заявил Тука.

Однако относительно коммюнике он обратил внимание на другое.

«Не знаю, останется ли в окончательном коммюнике НАТО упоминание об уровне коррупции на Украине. Но то, что во время дискуссии, во время поиска приемлемой формулировки этого окончательного коммюнике было неоднократно разными странами-членами НАТО выражены желания этот пункт вписать в коммюнике, – это свидетельство того позорнейшего бардака, который происходит у нас в стране», – посетовал экс-гауляйтер.