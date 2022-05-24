В Ивано-Франковске избили музыканта за русские песни. Мэр ищет нападавшему адвоката

В центре Ивано-Франковска мужчина напал на уличного музыканта за то, что тот пел на русском языке.

Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видно, как словесная перепалка переросла в драку. Один из возмущавшихся песнями ударил музыканта в лицо. Тот упал и больше не поднимался.

Примечательно, что нападавшего оправдал мэр города Руслан Марцинкив. Градоначальник похвалил мужчину, избившего музыканта, за гражданскую позицию.

«Смотрел видео, надо тому парню адвоката найти, тому, что москалю дал по морде. Надо ему помочь, если там есть заявление в полицию, то нужно найти ему адвоката. Где у нас муниципальный аспект? Вы контролируйте такие вещи, время от времени проходите, что это у нас тут по-москальски поют песни в центре города? Я не говорю рукоприкладствовать, как пан Василь сделал. Но если не доходит, то что? Узнайте, есть ли какое-то заявление в полицию», – сказал мэр Ивано-Франковска в эфире местного «Канала 402».