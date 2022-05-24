В Ивано-Франковске избили музыканта за русские песни. Мэр ищет нападавшему адвоката

24.05.2022  16:45 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Галичина, Дзен, Дискриминация, Местная власть, Произвол, Украина
Новости Украины

В центре Ивано-Франковска мужчина напал на уличного музыканта за то, что тот пел на русском языке.

Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На кадрах видно, как словесная перепалка переросла в драку. Один из возмущавшихся песнями ударил музыканта в лицо. Тот упал и больше не поднимался.

Примечательно, что нападавшего оправдал мэр города Руслан Марцинкив. Градоначальник похвалил мужчину, избившего музыканта, за гражданскую позицию.

«Смотрел видео, надо тому парню адвоката найти, тому, что москалю дал по морде. Надо ему помочь, если там есть заявление в полицию, то нужно найти ему адвоката. Где у нас муниципальный аспект? Вы контролируйте такие вещи, время от времени проходите, что это у нас тут по-москальски поют песни в центре города? Я не говорю рукоприкладствовать, как пан Василь сделал. Но если не доходит, то что? Узнайте, есть ли какое-то заявление в полицию», – сказал мэр Ивано-Франковска в эфире местного «Канала 402».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть