В Ивано-Франковске похвастались, как обрагулили Харьков и Днепропетровск

Если раньше в областных городах Украины считалось, что русский – это городской язык, а украинский – сельский, то сейчас идет обратный процесс.

Об этом на телеканале «Галичина» заявила представленная как координатор клуба «Свободный университет Майдан мониторинг» общественница из Харькова Оксана Середкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема не в том, что не с кем говорить по-украински, а в том, что засасывает вот эта русскоязычная среда. У меня какая была проблема: когда ты начинаешь говорить, тебе отвечают по-русски, ты сбиваешься и в конце концов, переходишь на этот более господствующий язык. Я боюсь именно эту воронку, она остаётся в таких больших городах. Как по мне, эта воронка будет тормозить, у неё есть инерция. Однако есть другой момент с языком. Источники, которые её питают. То есть контент. Чем больше мы будем отрубать российский контент, тем больше будет украинский как высокий язык», – сказала Середкина.

Она подробнее объяснила свой оптимизм на данный счёт.

«В чём была проблема, я думаю, и Днепра тоже, не только Харькова. Я помню времена Советского Союза, что происходило? Русский – это язык культуры, украинский – это язык села. Если ты слышишь его на улице – это село приехало. А русский – это язык интеллигенции. И сейчас вот эти песочные часы перевернулись. Сейчас украинский – это язык культуры, это высокий язык, а русский – это язык тех, кто ещё этого не понял и не перестроился. И мне кажется, когда эта воронка развернётся и начнёт затягивать (украинский как высокий язык), вот тогда мы перейдём на такой процесс, который будет сам себя поддерживать, и тогда мы уже сможем ни о чём не беспокоиться», – заявила харьковская националистка.