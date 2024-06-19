«В июле будет ещё хуже» – в Киеве обещают отключения света на половину суток

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинцам стоит ожидать отключений электроэнергии по 10-12 часов в сутки.  

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам стоит ожидать отключений электроэнергии по 10-12 часов в сутки.   Об этом в...

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«Отключения будут, просто будет меняться время и количество часов, на которые нас будут отключать. Ситуация в энергетике стабильно плохая.

За короткий и даже за средний промежуток времени восстановить нашу энергетику невозможно. В таком состоянии, как есть, она может работать, но не может закрывать все потребности. Потому ситуация останется такой, как есть», – сказал Попенко.

«Чем больше будет жары на улицах, тем больше будет отключений. В июле ситуация будет ещё хуже, отключения могут быть до 10-12 часов в сутки.

И даже если бы мы все напряглись и начали всё делать – те же газопоршневые установки стоят мёртвым грузом, их не могут установить. У местной власти нет денег и людей на установку. Что говорить, если даже «Энергоатом» шесть месяцев устанавливал установку на 30 Мегаватт», – подытожил эксперт.

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