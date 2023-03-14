В июне Крым выставит на торги конфискованные заводы украинских олигархов

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Национализированный Бахчисарайский цементный завод «Стройиндустрия», ранее принадлежащий экс-нардепам Украины ныне покойному Давиду Жвания и Николаю Мартыненко, останется в собственности Крыма. Остальные объекты, экспроприированные у недружественных России олигархов и государств, выставят на продажу уже в июне, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только завершится подготовительная работа, национализированные объекты будут проданы на торгах. Продажи планируется начать уже в июне. Некоторые объекты останутся в собственности нашей республики. Например, ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод», – отметил Аксёнов.

В Крыму решения о национализации объектов принимаются по заключению Антитеррористической комиссии, которая действует при Совмине. Комиссия определяет перечень объектов, которые прямо или через аффилированные структуры принадлежит гражданам Украины, поддерживающим националистический киевский режим.

Аксёнов уверен, что примеру Крыма должны последовать новые российские территории. И как в случае с республикой, рассчитывать на федеральное законодательство не стоит – процедуру придется прописывать в местном законодательстве.

«Новым субъектам России, скорее всего, тоже придется столкнуться с вопросом национализации в будущем. У губернаторов и местных органов власти должны быть все полномочия для решения спорных вопросов, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. От скорости принятия подобных решений зависит то, насколько успешно будет проделана эта работа», – считает глава Крыма.

Он добавил, что в отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может. Но тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, зарабатывать на территории Республики Крым не должен.

Напомним, что среди национализированных объектов строительной отрасли Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащий ранее украинскому бизнесмену Сергею Таруте, и АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат», связанный со структурами Рината Ахметова.

На Альминском стройкомбинате свою трудовую деятельность начинал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, о чем он сам рассказал в интервью.

Камыш-Бурунский железорудный комбинат интересен своим шламохранилищем, где хранятся более 50 миллионов тонн отходов с содержанием железа в среднем 32%. Ученые Уральского государственного горного университета уже создали технологию по добыче железного концентрата из отходов комбината, которую планируют внедрить уже в этом году.