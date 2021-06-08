В июне ожидается полное восстановление российской экономики

08.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В апреле российская экономика восстановилась более чем на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, отвечая на вопрос, когда российская экономика восстановится от последствий коронакризиса.

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«Восстановление экономики идет хорошими темпами. Мы получили статистику по апрелю: оценка роста ВВП – 10,7% к уровню прошлого года. Но эти цифры никого не должны вводить в заблуждение, поскольку тот месяц был периодом наиболее жесткого локдауна. Если сравнивать нынешние показатели со средним уровнем 2019 года, то в целом мы его достигли. ВВП в апреле 2021-го даже на 0,1 процентного пункта выше апреля 2019-го. Но утверждать, что мы уже полностью восстановились, преждевременно», – сказал Решетников.

По его словам за эталон был взят IV квартал 2019 года, но до этой планки в годовом выражении экономика не дотягивает 1 процентного пункта.

«Полного восстановления экономики мы ожидаем в июне. В мае вряд ли, поскольку в этом месяце был довольно продолжительный период нерабочих дней. Отдельные секторы, впрочем, уже полностью реабилитировались: обрабатывающая промышленность, розничная торговля, грузовые перевозки. Пока еще не нормализовалась ситуация в сфере услуг, прежде всего пассажирских перевозок, и в нефтедобывающем секторе, над которым довлеют ограничения по сделке ОПЕК+», – резюмировал министр.