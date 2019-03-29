Выборы
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29.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, СБУ, Украина
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В избирательные комиссии направляют СБУшников для фальсификаций на выборах

Действующая украинская власть готовит масштабные фальсификации на президентских выборах с помощью сотрудников СБУ, которые будут иметь полный доступ к базе данных голосов избирателей на окружных комиссиях.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» рассказала украинский политолог Елена Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее постановление Центризибркома, как вы знаете, о том, что в каждой окружной комиссии будут сидеть сотрудники СБУ с доступом к электронной системе «Выборы». Что они, впервые за историю украинской государственности, будут делать в электронной системе «Выборы», как не то, что мы все понимаем», – отметила она.

При этом на вопрос журналиста Дмитрия Джангирова о том, имеют ли полномочия сотрудники СБУ вносить какие-либо изменения в электронную базу данных на выборах, эксперт отметила, что не имеют, но все равно будут это делать.

«А зачем тогда на каждом окружкоме группа из СБУ? В нарушение законных полномочий Центризбиркома они издали это постановление. Для чего по всей стране, в каждой окружной комиссии СБУшники будут что-то туда вносить при такой разнице между реальным количеством избирателей и тем, которое есть в реестре», – пояснила Дьяченко.

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