В Израиле надеются на “диалог” с украинскими убийцами евреев

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Современные украинские “герои” воспринимаются в еврейском мире, как убийцы и погромщики, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил посол Израиля на Украине Джоэль Лион в интервью «Радио Свобода».

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«Герои украинцев исторически это ужас для евреев. Петлюра, Бандера, Шухевич, кто-то меньше, а кто-то больше были задействованы в убийстве евреев. Украинцы их видят героями, которые боролись за независимость Украины, а мы их видим убийцами евреев”, – заявил он.

Тем не менее, Израиль нацелен на “диалог” с нынешними последователями идей Петлюры и Бандеры.

“Между нами должен быть открытый диалог, чтобы мы увидели, что мы можем говорить открыто про этот плохой период времени. Потому что всегда будут возникать эти вопросы в украино-израильском диалоге», – добавил дипломат.

Посол также назвал Украину “надежным союзником Израиля”.

В комментариях на странице известного еврейского активиста, директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского такая позиция израильского дипломата была встречена с недоумением.

Вот самые показательные комментарии:

Max Factor Samuil Remennik: “Как можно идти вперед с теми, кто тебя ненавидит?”.

Andrey Zhuravlev: “Отвратительно. Но ожидаемо. Когда уже в рамках “диалога” в Тель Авиве памятник бандере будет построен? Очень посмотреть хочется”.

Алексей Любаров: “Да сейчас много разговоров о ” любви и хорошем отношении ” оуновцев к евреям , просто плакать хочется”.

Ян Фелдман: “Устал уже писать. Украинцы исторически были одним из самых антисемитских народов в Центральной и Восточной Европе. Об этом очень лаконично писал ещё Луначарский в своей работе О еврейском вопросе”.

Magyar Ember: “Мне кажется, Адольф Алойзиевич “Mein Kampf” списал у какого- то столба укро- нации, а не наоборот. Стыдно нам в центральной Европе, что государство с таким режимом, как нынешний в Украине, имеет право на существование”.

Игорь Киржнер: “Это не герои Украины и украинцев. У украинцев, настоящих, герои это Иван Кожедуб и Георгий Береговой. Ковпак. Малиновский и Тимошенко (которые маршалы), миллионы солдат Красной армии, которые победили нацизм”.