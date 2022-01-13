В Израиле назвали иллюзией мнение о непобедимости армии США

13.01.2022  14:58 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Уже сегодня на вооружении у России стоят такие системы, которые способны уничтожить еще не вышедшее в массовое производство американское оружие.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже сегодня на вооружении у России стоят такие системы, которые способны уничтожить еще не...

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«Что произошло в декабре? В конце декабря, за три дня до Нового года, в России объявили, что поставили на вооружение – не создали, а ставят на вооружение С-550. То есть не объявили о том, что есть новый вид, о нем никто не говорил и не знал раньше, – говорят: «Мы его ставим на вооружение». Тем самым нейтрализуя еще не существующие гиперзвуковые ракеты Соединенных Штатов», – отметил эксперт.

«То есть у них эти ракеты еще не вышли из лабораторных испытаний, а Россия поставила на вооружение первые средства против этих ракет. Но они не понимают, что они делают… Они свято верят, что они абсолютные и непобедимые. Но избавиться от этой иллюзии будет очень-очень больно», – заявил Кедми.

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