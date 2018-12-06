06.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Соотечественники, Украина, Эмиграция
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В Израиле назвали позором российскую демагогию по Украине

Все заявления о том, что Россия упростила получение гражданства для соотечественников из бывшего СССР – демагогия, люди продолжают сталкиваться с бюрократическими издевательствами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношение России к русскоязычному населению на постсоветском пространстве – это позор, полное пренебрежение и наплевательство. Плевать хотела Россия на то, что с ними будет.

Я знаю, что такое иммиграция получше всех остальных. Я знаю, что значит привести в страну миллион человек, и как это делается. Более маленькую страну, не такую, как Россия. А Россия издевается над всеми теми, кто хотят получить гражданство.

Это издевательство, никакие распоряжения сверху – это можно решить законами, правилами в течении месяца, если это будет часть государственной политики, а это часть государственной демагогии», – заявил экс-глава спецслужб.

«То же самое как отношение к Украине – это часть государственной демагогии. Нет иммиграционной политики, нет политики по отношению к Украине, Европе, США. Мы предъявляем претензии, что у США нет политики, а у России есть? Или политикой является «Мы готовы на переговоры»? Это – не политика», – добавил Яков Кедми.

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