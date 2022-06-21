В Израиле назвали СВО «первой неделей мировой войны»

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Новости Украины

США и НАТО изначально готовили Украину как полигон для решения конфликта с Россией, которая до последнего пыталась избежать этого столкновения.

Об этом в эфире YouTube-канала «1prof. by» израильский военный эксперт, бывший глава агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня повторение того, что было в ХХ веке, но на более высоком уровне технологического развития, я не скажу общечеловеческого, я не скажу нравственного, но технического – да. Тот же самый принцип. Начало XXI века в принципе не отличается от начала XX века. Я и 2 года назад, и 3 года назад говорил, что мы сегодня находимся в 1913 году. Год назад я говорил, мы находимся в 1914 году, только в мае месяце, а война началась 1 августа. Мы [сейчас] находимся в начале августа 1914 года, первая неделя мировой войны. Хотя тогда все были заняты боевыми действиями Австро-Венгерской империи против Сербии. И никто не думал, во что все это выльется», – сказал Кедми

Он отметил, что все повторяется военными действиями на Украине, которые были выгоды Западу.

«Сегодня у нас такой же процесс. Развитие событий сейчас идет в двух плоскостях. Сиюминутное – это военные действия на территории Украины. Не буду сейчас анализировать, почему они произошли, но США и Западу было выгодно, чтобы против Украины на этой площадке началось противостояние между Россией и Западом. Россия старалась и стремилась решить эти проблемы прямым диалогом между Западом, США, НАТО и Россией в рамках установления стратегического равновесия, и выдвинула свои требования. США вместо этого перекинули острие проблемы на Украину, которую к этому и готовили», – добавил военный эксперт.