В Израиле негодуют: США превращают европейцев в «белых туземцев»

Владимир Гладков .  
31.07.2023 20:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США выкачивают из Европы всё производство, ставя их в технологическую зависимость от Вашингтона и фактически превращая в белых туземцев.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США выкачивают из Европы всё производство, ставя их в технологическую зависимость от Вашингтона и...

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«То, что американцы сегодня делают – это превращают Европу в свою подстилку, перетаскивая всё производство из Европы к себе. И превращая Европу в полную зависимость от США, и используя Европу против России», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что вскоре США бросят Европу воевать против России.

«Что, украинцев можно, а поляков и французов нельзя? Англичане использовали гуркхов, а теперь Европа будет гуркхами США, и британцы тоже. Что, только восточноевропейцев можно использовать как подстилки и как исполнителей воли США в качестве туземцев?

Так это будут белые туземцы. Они ж европейцы, американцы смотрят на них сверху вниз. У них одна психология: «Мы самые богатые, значит самые важные и умные, и должны править». Они разоряют, развращают Европу», – добавил Кедми.

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