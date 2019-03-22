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22.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Церковь
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В Израиле обвинили Коломойского в связях с украинскими бандитами

Олигарх Игорь Коломойский – олицетворение нынешней Украины, продажной и коррумпированной.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая элита придёт к власти на Украине? А откуда на Украине новая элита? Есть вообще какая-то другая элита на Украине, в этом болоте, которое кто-то когда-то назвал государством? Глубоко надо нырнуть в болото, в гниль, может быть, там найдёте. Это не всплывает, потому что на воде как правило всплывает другое органическое вещество, которое трудно назвать элитой.

Когда Украина была Украиной, это в составе Советского Союза, славой Днепропетровска был «Южмаш». В самостийной Украине героями Украины был Павло Лазаренко и его подельница Тимошенко. А сейчас, в новой, это Беня Коломойский – вот это символ Украины. Из-за Бени, который обещал по 10 тысяч долларов за каждого убитого русского, из-за него Днепропетровск такой, какой он есть, а не находится вместе с Донецкой и Луганской областью. Он продал свой город бандиту. Так вот, он стоит сегодня и за Зеленским, и за Тимошенко, проплачивает и ту, и того. Так что, это – будущее Украины», – заявил Кедми.

«Я был не совсем точен – на Украине была одна структура абсолютно честная, абсолютно чистая, и нынешняя Украина пыталась и пытается опустить её «на панель», это Украинская православная церковь. Вот её, самое чистое, единственное, что было, эта власть опускает «на панель», и идут за ней. Вот это – достижение Украины, самое позорное, самое поганое», – добавил экс-глава израильской спецслужбы.

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