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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Колониальная демократия, Политика, Украина
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В Израиле оценили прогиб Украины и сказали “спасибо”

В Израиле благодарны Украине за высказанную поддержку государства, а так же осуждение обстрела со стороны сектора Газы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в соцсети Twitter написал посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион.

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“Спасибо, Украина, что вы одни из тех, кто осуждает”, — написал посол.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица осудил ракетный обстрел Тель-Авива со стороны Газы и призвал расследовать этот акт в ООН.

“Сообщения о ракетном нападении из Газы на севере Тель-Авива, в результате которого несколько человек получили ранения, прискорбны. Это должно быть расследовано, в том числе в ООН”, — написал Кислица.

Кроме того, позже он сообщил, что в связи с ракетным обстрелом 25 марта в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Альассад.

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