В Израиле отказались признавать «голодомор»

Вадим Москаленко.  
03.11.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Политика, Украина


Несмотря на показную дружбу и солидарность с киевским режимом, Израиль не будет официально признавать «Голодомор».

Об этом на канале «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на показную дружбу и солидарность с киевским режимом, Израиль не будет официально признавать...

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«По голодомору позиция Израиля изменится, или нет?» – спросил ведущий.

Бродский подчеркнул, что сейчас Израилю не до этого.

«Понятно, что сейчас этим никто заниматься не будет. Но мне кажется, что по голодомору у нас есть некоторое недопонимание. Да, Израиль не признал голодомор, но Израиль вообще не признал ни одной трагедии в мире. У нас нет такой практики – признавать», – пояснил он.

Тем не менее, дипломат подчеркнул, что каждый израильтянин солидарен с неонацистами в их интерпретации истории.

«В Израиле знают, и признают голодомор как страшное преступление сталинского режима. Наверное, не все израильтяне знают, что это такое, нужно рассказывать и объяснять. Но те, кто знают, они понимают, что это страшное преступление против народа Украины.

Какое признание требуется Украине, я не знаю. Потому что в Израиле нет практики признания голодоморов. Нужна работа с парламентом. Но все израильские лидеры, когда приезжали в Киев, они приходили в музей голодомора, возлагали венок к памятнику, говорили, что это страшная трагедия. Тут не может быть никаких разночтений», – добавил Бродский.

Напомним, что украинская пропаганда словом «голодомор» называет конспирологическую и не подтвержденную реальными документами гипотезу о якобы сознательном уничтожении украинцев голодом в начале 1930-х годов.

При этом незаангажированные исследователи не отрицают факт голодных смертей в то время, но указывают, что такая ситуация была характерна не только для УССР, но и для ряда других регионов Советского Союза, в том числе России.

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