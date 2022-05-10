В Израиле отпраздновали 9 Мая под флагами России и СССР

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В Израиле тысячи людей пришли на стихийный митинг к монументу Победы в городе Нетания, несмотря на пропаганду против празднования 9 Мая и отказ властей от официальных мероприятий.

Об этом в своем блоге сообщила одна из участниц акции Нелли Гутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео, опубликованном жительницей Израиля, видно большое количество участников митинга, в руках у которых были флаги Советского Союза, Израиля и даже Крыма.

«И знаете, что было самым потрясающим? То, что несмотря на оголтелую пропаганду русскоязычных СМИ против празднования, несмотря на отказ официальных властей, несмотря на полное отсутствие материальной поддержки, несмотря на фырканье отрицателей Победы, тысячи людей приехали к монументу Победы. Митинг нигде не рекламировался. Это была почти подпольная акция», – написала Гутина.

«Сегодня мы все вместе почтили память павших Героев в Великой Отечественной Войне и погибшим в Холокосте. Мы сделали это своими силами, на общественных плечах, рядом друг с другом. Всем огромное спасибо, всем, кто помог организовать, кто участвовал, кто пришёл на Крылья в Нетании», – пишет Виктория Жигалова.

Инициатором мероприятия стала израильская организация «Мост памяти», активисты которой провели автопробег и праздничный концерт в Нетании и других городах Израиля.

«В этом году День Победы, государственный праздник оказался под «санкциями» в Израиле. Но, несмотря на это, мероприятия были проведены, люди приходили с хорошим настроением. Пели военные песни, общались, знакомились. Спасибо! Это наш праздник, его у нас никто не заберет», – заявил на своей странице один из участников акции Данила Вайс.

«Как же было круто вчера во всех городах видеть десятки тысяч людей на улицах. Люди, несмотря на тяжёлую ситуацию и неопределённость как будто ждали этого дня», – отмечает жительница Израиля Вера Вейнберг.