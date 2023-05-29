В Израиле отвели Польше несколько часов существования после атаки на Белоруссию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша просуществует лишь считанные часы после того, как ее солдаты пересекут белорусскую границу.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Кедми подчеркнул, что теперь территориальную целостность Белоруссии защищает в том числе российское ядерное оружие.

«Все ядерное оружие на территории Белоруссии находится под командованием только российской армии. Оно, да, предназначено также для защиты территориальной целостности и суверенитета Белоруссии. Но использовать это может только российская армия», – заявил Кедми.

Он уверен, что судьба Польши будет незавидной в случае, если польские войска решатся на агрессию.

«Пусть попробуют. Я хочу посмотреть, что будет в ближайшие 24 часа, если какой-нибудь польский солдат перейдет белорусскую границу. Я не знаю, сколько часов после этого Польша будет существовать», – добавил эксперт.