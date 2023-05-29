В Израиле отвели Польше несколько часов существования после атаки на Белоруссию

Анатолий Лапин.  
29.05.2023 13:36
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия


Польша просуществует лишь считанные часы после того, как ее солдаты пересекут белорусскую границу.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша просуществует лишь считанные часы после того, как ее солдаты пересекут белорусскую границу. Об...

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Кедми подчеркнул, что теперь территориальную целостность Белоруссии защищает в том числе российское ядерное оружие.

«Все ядерное оружие на территории Белоруссии находится под командованием только российской армии. Оно, да, предназначено также для защиты территориальной целостности и суверенитета Белоруссии. Но использовать это может только российская армия», – заявил Кедми.

Он уверен, что судьба Польши будет незавидной в случае, если польские войска решатся на агрессию.

«Пусть попробуют. Я хочу посмотреть, что будет в ближайшие 24 часа, если какой-нибудь польский солдат перейдет белорусскую границу. Я не знаю, сколько часов после этого Польша будет существовать», – добавил эксперт.

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