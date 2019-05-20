В Израиле озвучили о крымских татарах то, что «в современной России говорить не принято»

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Попытки Украины «примазаться» к вопросом крымско-татарского народа выглядят просто смешно.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда расправлялись с крымскими татарами, никому даже в страшном сне по пьянке не приходила в голову такая дикая мысль, что Крым – это Украина, это была Россия. И нечего Украине примазываться к этому так же, как она примазывается к искусственному голодомору.

Не принято в современной России с 90-х годов и немножко дальше говорить о том, что произошло в Крыму, а если сравнить реальные цифры погибших крымских татар и реальные цифры красноармейцев, убитых крымскими татарами во время войны, какие цифры будут больше? Нельзя говорить об одном и замазывать другое. Не просто так это было.

Почти все крымские татары, за исключением небольшого количества тех, кто был на фронте, убивали и сами сдавали нацистам пленных, гонялись за партизанами, содействовали им вылавливать евреев и всех остальных. Несмотря на то, что это не оправдывает то, что с ними было сделано. Но это тоже правда, и нельзя говорить полуправду», – заявил Кедми.

«И последнее в отношении Крыма: единственная, кто дал крымско-татарскому народу право на свой государственный язык в Крыму – это Россия, не Украина. И Украине нечего примазываться. Очень мило на этом фоне выглядит, как пан Зеленский вдруг заботится, ратует за крымско-татарский народ – он хочет получить ещё дополнительно ко всем другим титулам почётного крымского татарина?» – добавил израильский эксперт.