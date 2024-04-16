В Израиле подстрекают: «Бейте по российским НПЗ без оглядки на США»

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина должна закрыть глаза на рекомендации США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Иначе получается, что она слишком послушна и управляема.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский военный аналитик, офицер ЦАХАЛ Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна закрыть глаза на рекомендации США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам....

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«Вы должны продолжать наносить удары по НПЗ – это ваша стратегия, вы не нарушаете никаких конвенций, это – легитимные цели, вы должны по ним продолжать бить, вне зависимости от того, что говорят США. Это отдельно пусть дипломаты занимаются.

Пусть американцы скажут: «Почему вы это делаете», пусть дипломаты скажут: «Это законные цели, у нас война, на нас напали, что вы от нас хотите?». И не нужно их смешивать вместе. Если вы их смешиваете вместе, то это опять же к теме российского ИПСО – вы подразумеваете, что действительно Украина находится под влиянием американцев, США, прокси американские», – заявил Левин.

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