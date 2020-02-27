В Израиле посоветовали России поступить с Донбассом, как с Крымом

27.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Российской Федерации нет смысла что-либо доказывать киевскому режиму, поскольку это бесполезно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской государственной службы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доказывать им что-то бесполезно. В Крыму ничего не доказывали, сделали как надо. А вот когда начинают объяснять и доказывать, получается так, как получилось в Донбассе, уже шестой год. Не надо было доказывать, не надо было объяснять.

Если бы мы нашим врагам что-то доказывали, нас бы давно сейчас не было. А мы никогда не доказываем, мы с ними не спорим. Потом мы разбираемся, потом, когда мы решили проблему. А доказывать и вести беседы и интеллектуальные разговоры вместо того, чтобы решать проблему – вы в этом уже с Украиной, смотря как считать – 29 лет или шесть лет. Шесть лет особенно активны», – заявил Кедми.