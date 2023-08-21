В Израиле предлагают Украине смириться с разделом по корейскому сценарию

Анатолий Лапин.  
21.08.2023 14:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сценарий раздела Украины по примеру двух Корей является далеко не худшим для нее. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Тамара, у Украины нет сил на то, чтобы выйти на границы 1991-го года.

Сценарий раздела Украины по примеру двух Корей является далеко не худшим для нее. Об...

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«Вполне реальное развитие событий – корейский сценарий. Не надо от этого приходить в ужас, потому что это не самый плохой сценарий, если мы его рассматриваем зеркально по отношению к тому, как развивалась на Корейском полуострове ситуация. Потому что в итоге мы имеем с вами по нижней строчке Южную Корею – мощнейший индустриальный и военный гигант Азии.

Если в перспективе вектор развития вашей страны будет такой, то это не самый плохой вектор развития. Да, Корея – сателлит Соединенных Штатов, так же, как Израиль – сателлит Соединенных Штатов, как Иордания – сателлит Соединенных Штатов, Египет в значительной степени. Но при этом, Корея в выигрыше от этого.

Важно понимать, что сколько бы вам не дали оружия, пока ваша страна не сформирует собственную, самодостаточную оборонную промышленность, вам в долгосрочной перспективе, в войне цивилизаций не победить Россию. Только экономическая, индустриальная самодостаточность может вам позволить сохранить свой демократический, проевропейский вектор развития…

Что касается корейского сценария, то из всех возможных вариантов это не самый плохой. Потому что я считаю, что у вас нет сегодня военного ресурса выйти к так много раз озвученным границам 91 года», – заявил Тамар.

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