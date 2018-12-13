В Израиле предупредили, что США сломают хребет украинской государственности

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

США рассматривают Украину всего лишь как инструмент борьбы с Россией, что может плохо закончиться для Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут говорили о решении американского Конгресса о признании «голодомора» – это ещё раз характеризует неандертальский уровень этих неучей, они готовы признать всё. Но не имеет права парламент говорить о каком-то геноциде, пока он не признает геноцид армян, в том числе и наш. Это самая большая подлость – продавать честь народа за какие-то блага, политические, неважно – это продажность», – заявил израильский политик.

Он также поинтересовался, признает ли американские конгрессмены из солидарности с Польшей геноцид поляков во время Волынской резни, организованной украинскими националист, как это сделал польский Сейм.

«Может, они будут логичны? Но логика тут есть, поскольку признание геноцида поляков в Волыни не входит в основное направление политики против России. То есть все, что Украина добилась – она стала основным инструментом для борьбы с Россией. Я очень опасаюсь, что дальнейшее его использование, которое в самом разгаре, просто переломает хребет украинскому государству», – резюмировал Кедми.