23.04.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Израиль, Политика, Россия, США
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В Израиле признали, что американская ПВО бессильна против русских ракет




Россия обогнала США в деле создания гиперзвукового оружия. Сегодня на вооружение в ВС РФ поступают такие ракеты, которые американская система ПВО не может перехватить.

Об этом в эфире интернет-канала ITON заявил экс-глава израильского агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, неприятностей для США добавляет то, что современная гиперзвуковая ракета «Циркон» устанавливается на современнейшую малозаметную и маневренную подлодку «Ясень».

«Сама по себе эта подводная лодка – она самая современная пока из подлодок своего класса. Это то, что называется «четвертое поколение». Эта подводная лодка многофункциональная. Как и все многофункциональные подлодки, основная их цель – это флот. Она обладает очень хорошими качествами. В некоторых качествах она не только равна американским подводным лодкам, но и превосходит их.

Чем эти подводные лодки отличаются? Многофункциональная особенность – это незаметность и способность выйти на огневые позиции, с которых они с легкостью поражают корабли противника. Когда к этой подлодке добавили, уже сейчас входит в строй ракета «Циркон», это действительно перевес, потому что ракета «Циркон» тоже является наиболее передовой и наиболее совершенной ракетой, которая есть. Это первая и единственная на вооружении в России гиперзвуковая ракета.

Путин сказал девять скоростей звука, способность маневрировать. То есть ракету с такой скоростью звука трудно обнаружить, ее невозможно перехватить, особенно, если она маневрирует. Те средства перехвата ракет, которые есть у США, они совершенно не в состоянии с ней бороться», – заявил Кедми.

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