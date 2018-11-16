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16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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В Израиле рассказали, к чему привели действия американских войск на Украине

Того мирового порядка, который сложился по итогам Второй мировой войны, больше не существует.

Такое мнение в интервью “Российской газете” высказал экс-глава израильской спецслужбы “Натив” Яков Кедми.

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“Порядка, который сложился после Второй мировой войны, практически не существует. Он был разрушен, когда натовские силы бомбили Югославию, разрушен с вводом американских войск и войск НАТО в Прибалтику. Он перестал существовать в связи с действиями американских войск в Грузии и в Украине. Формально этот порядок еще где-то записан, но в реальности ситуация такова, что восстановить его невозможно. Придется устанавливать новый порядок. В какой мере он будет основан на многосторонних соглашениях, а в какой на двусторонних соглашениях? Я больше склоняюсь ко второму варианту”, – сказал Кедми.

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