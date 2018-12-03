В Израиле советуют не церемониться с обнаглевшей Украиной

03.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Реальность опровергает любые надежды на то, что с нынешней украинской властью вообще можно о чем-то договариваться.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что провокацией в Керченском проливе Украине не удалось добиться серьезных антироссийских действий со стороны ЕС.

“Да, им удалось получить словесную политическую поддержку. По большому счёту, они хорошо нагадили, и то, что они сделали, так воняет на весь мир, что все это уже хорошо чувствуют. Постоянная эскалация со стороны украинского правительства и действия антироссийской направленности продолжаются непрерывно.

То есть, те расчёты, которые были у российских властей по определению политики к Украине, были неоправданные. Реальность опровергает все предположения и надежды на то, что с той или иной украинской властью вообще можно как-то договариваться, они нереальны. Я не согласен с вашим президентом – на Украине не партия власти, а вся власть преступная, антироссийская, и неважно, как будут звать или звали того, кто во главе её будет стоять. Украина будет продолжать антироссийскую политику и провокации. Сегодня она уже перешла все границы», – заявил Кедми.

«В отношении последнего инцидента – если бы Россия более адекватно реагировала на пиратский захват своих рыбаков и судно, тогда бы Украина не пошла на то, что она сегодня сделала. Попытка найти какой-то более культурный выход, когда говорят с этими бандитами привела к тому, что они наглеют. Если такая политика будет продолжаться, это будет не последняя такая выходка со стороны Украины», – добавил экс-глава израильских спецслужб.