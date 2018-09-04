В Израиле стыдят Россию: Вы терпите, а США захватывают Украину

04.09.2018, Москва, Елена Острякова

Москва не ответит адекватно на убийство главы ДНР Александра Захарченко, – так же, как она не ответила на диверсии против российского Крыма.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

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«Ничего не будет после смерти Захарченко. Это что, первый теракт? Он произошел, как и многие другие на территории Украины. А в Крыму не было терактов? На территории России украинские власти провели несколько терактов, и что было после этого? Минские соглашения», – сказал Кедми.

Он прогнозирует, что в итоге Украина разместит на своей территории военные базы стран НАТО, даже не вступая в альянс, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Вы тогда опять будете взывать к Минским соглашениям? Минские соглашения имели только одну цель – временно прекратить кровопролитие. Если кто-то думал, что в них заложено решение проблемы Украины, он наивен. Выполнение Минских соглашений зависит от западных стран, они это знают. России нужно сказать: или Минские соглашения выполняются, или… А вот этого нет. Ваш министр иностранных дел сказал, что Россия не будет адекватно отвечать. Вы отвечаете не так, как американцы. Когда ваших граждан похищают и арестовывают незаконно, вы терпите. Поэтому вас ждет наращивание американского военного присутствия на Украине», – сказал Кедми.