В Израиле всё только начинается – Ворсобин

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Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке только начинается, потому что руководство Израиля заявило о намерении уничтожить каждого члена ХАМАС, и ждёт нападения с севера.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в Израиле журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Израиле все смотрят, что происходит на севере. У израильтян очень большой страх второго фронта. Вчера вечером вообще была лёгкая паника, потому что – была объявлена тревога по всему северу. Идёт речь об эвакуации не только южных районов, но и северных. И некоторая растерянность и у людей, и у тех, кто сидит в израильском телевизоре, это есть», – отметил он.

«Вчера вечером премьер-министр и бывшие оппозиционеры выступили, и заявили то, что от них все ждали – что ХАМАС должен быть уничтожен. Каждый ХАМАСовец должен быть уничтожен. И, похоже, Израиль встал очень прочно на эти рельсы взаимного уничтожения. И то, что мы сейчас видим – это только начало», – рассказал Ворсобин.