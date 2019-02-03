В Израиле заявили, что Европа привыкла поддерживать нацистов

03.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Породившая фашизм Европа теперь пытается переложить свои грехи на Россию и поддержать прибалтийских и украинских неонацистов.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире давно уже идёт процесс реабилитации нацизма. И не надо забывать, что вся Европа была соучастницей нацистов. Все страны Европы помогали Германии. Почти все страны, кроме Дании и Испании, помогали нацистской Германии уничтожать евреев. Часть – активно, а часть – пассивно.

Одна из самых демократичных стран, которая выставляет себя жертвой нацизма, Нидерланды… Нидерландская полиция депортировала евреев с намного большей эффективностью, чем все другие страны – 100 процентов. И ни у кого ничего не пошевельнулось. Во всех странах все они были соучастниками нацистов.

Именно на этой почве можно понять, с каким снисхождением они относятся к другим соучастникам нацистов в Прибалтике или так называемой «новой старой» Украине. Потому что они сродни им, они делали то же самое», – отметил Кедми.

По его мнению, на Западе пытаются предать забвению нацизм как порождение «европейской цивилизации», обвиняя во всех смертных грехах Россию.

«И сейчас в мире пытаются замазать и убрать из истории истинный вред и угрозу вскормленного в Европе нацизма, являющегося результатом того, что называется «европейской цивилизацией». Вот до чего она выродилась. И переложить всю вину на Россию, снижая или замалчивая все преступления нацистов и их сообщников, и раздувая, фальсифицируя угрозу и результаты войны, и обвиняя Россию в том, что она не делала», – резюмировал эксперт.