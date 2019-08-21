В Израиле заявили, что РФ сводит на нет всю противоракетную оборону мира

21.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Новейшая ракета «Буревестник», разрабатываемая Российской Федерацией, изменит баланс сил на планете, когда поступит на вооружение в войска.

Об этом в эфире израильского интернет-канала ITON-TV заявил бывший посол этой страны в России, экс-сотрудник управления разведки израильского негштаба Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, «Буревестник» делает бесполезной систему ПВО любой страны мира.

«Несколько дней назад взорвался на полигоне в России некий вид вооружения. Такой вид вооружения, когда посчастливится его поставить, действительно, на поток, это меняет вообще все в соотношении сил с другими державами, вместе взятыми. Это «Буревестник». Если из него что-то получится, то он сводит на нет всю систему противоракетной обороны всего мира. Вот так», – заявил Маген.