В Израиле заявили, что ВС РФ накопили преимущество и готовятся перейти в наступление

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Ситуация на Украине стоит на пути развязки – ВСУ готовятся к масштабной атаке, а российская армия готова перейти в контратаку.

Об этом в интервью видеоблогу «Принцип Ковалева» заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, Россия впервые за все время СВО сконцентрировала такое количество сил, которое позволяет ей иметь преимущество над Украиной.

«Сегодня перед серьезными, наконец-то, сражениями – будут они по инициативе Украины, которая начнет свое наступление, судя по заявлениям, которые идут с той стороны. Уже войска для наступления сконцентрированы, они готовы начать. Или будет это, если наступление не получится или даже начнется, начнутся активные действия российской армии. Украинская армия – более-менее ясно, где она начнет, это должно быть на юге, чтобы попытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму, а где начнется российское наступление – неясно», – говорит эксперт.

Он не знает, произойдет ли российское наступление на одном участке или на нескольких.

«Соотношение сил на Украине таково, что в первый раз за все военные действия на всех участках у России большое преимущество как в вооруженных силах, так и в воинских подразделениях, как в бронетанковых силах. В бронетанковых – порядка в четыре раза, в артиллерии и, как говорят британские специалисты, Россия сконцентрировала огромнейшее, небывалое количество средств авиации вокруг Украины, а использует только небольшую часть их, остальные не участвуют в боях – самолеты и боевые вертолеты. Россия запустила новый разведывательный спутник, который дает то, чего у нее не было – постоянное, круглосуточное наблюдение за территорией Украины и способность контролировать все, что там происходит. Это помогает как для разведки, так и для целеуказания», – заявил Кедми.