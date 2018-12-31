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31.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Демография, Политика, Украина
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В Израиле заявили о катастрофе на Украине: «До этого дня были детские игрушки»

Четыре года правления майданщиков поставили Украину перед чертой демографической катастрофы

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осталось 16 миллионов трудоспособного населения Украины – ещё несколько таких лет, и их не будет. Но я обращу внимание на другой аспект: 9 миллионов уехало за границу, очень мало из них семейных, но семьи, которые уехали, не вернутся. Остальные – мужчины. А от кого украинские женщины детей будут рожать в будущие годы? Вы представляете, какая это катастрофа для населения? Вымирание столько не даёт! Не будет детей на Украине, если это будет продолжаться.

Посмотрите данные рождаемости в следующем году и смертности на Украине и посчитайте, сколько осталось при таких условиях. А народ уезжает, мужики уезжают. А что это за семьи, когда дети без отца растут? Кого они там выращивают? Именно – выращивают, потому что это – не воспитание», – заявил Кедми.

«То есть, размеры катастрофы, перед которой стоит Украина – они даже не могут представить. Всё, что было до этого дня, до последних нескольких лет – это были детские игрушки. Некому будет жить на Украине через двадцать лет, если это будет продолжаться», – добавил израильский гость студии.

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