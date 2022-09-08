В Кабмине Украины работают наводчики РФ – Корбан

Новости Украины

Украина даже во время войны не может отойти от привычки вставлять себе палки в колеса своей же бюрократией, что существенно осложняет организацию линии обороны.

Об этом в эфире телеканала «Днiпро TV» заявил глава центра территориальной обороны Днепропетровска, бизнесмен Геннадий Корбан, который раньше был близок к олигарху Игорю Коломойскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какой-то момент в Киеве «закончилась война», чиновники кабинета министров занялись просто обычной своей бюрократической работой, вместо того чтобы облегчить работу местных органов власти в зонах, где проходят боевые действия или где рядом проходят боевые действия. Например, в такой области, как Днепропетровская, которая является ключевой для театра военных действий и на востоке, и на юге Украины. Вместо того, чтобы облегчить работу, помочь, сплотиться, позвонить и сказать: Ребят, что вам надо, для того, чтобы вам было легче работать? Потому что понятно, все испытывают дефицит денежных средств, все испытывают много трудностей. Но, тем не менее, я бы так сделал, позвонил бы местному губернатору, местному мэру и спросил, чем я могу вам помочь. Эти люди вместо этого начали ставить палки в колёса. То есть, они начали делать действия, которые я лично квалифицирую как вредительство. Так их квалифицировали когда-то в СССР во время Второй мировой войны. Люди, которые устраивают саботаж, люди, которые устраивают массу бюрократических перепонов для того, чтобы совершить то или иное действие на укрепление обороноспособности, на усиление армии. Это какой-то абсурд просто. Но в данном случае речь шла о том, что кабинет министров запретил местным властям делать покупки за деньги местных властей, за деньги местных бюджетов. Запретил покупки большого количества позиций, в которых нуждаются вооружённые силы», – пожаловался Корбан.

Он также пожаловался, что местным властям запретили тратить деньги на армию и заставили проводить тендеры, что глупо до катастрофичности, поскольку система предусматривает публикацию адреса – фактически это огласка координат строящихся укреплений и вспомогательной инфраструктуры.

«Волонтёры, они не бесконечны. То есть – их ресурс исчерпаем. Понятно, что они много делают, что они много собирают, много помогают. Как говорится, тянут по копейке, собирают эти деньги. Но когда рядом лежат деньги местных бюджетов, предназначенные для развития города, или там области или какой-то громады, которые не могут использоваться во время войны на развитие. Почему эти деньги не потратить на нужды армии и не купить людям то, что им нужно, и быстро доставить. Почему так нельзя сделать? Вот Кабмин взял и запретил эти действия. Более того, он усложнил любые процедуры, связанные с помощью, которую оказывали местные бюджеты ВСУ. Вот один из примеров. Мы строим рубежи. Есть координаты, где мы строим рубежи. Эти координаты даёт генеральный штаб, и согласно этим координатам строятся рубежи. Для того, чтобы построить рубежи, нужно закупить бетон, бетонные конструкции, лес, бензопилы, технику пригнать. Для того, чтобы большая часть этих работ была произведена на бюджетные средства. За счёт так называемого фонда развития. Вот Кабмин в один момент говорит – нет, так нельзя. Теперь вы должны проводить тендер. То есть тендер нужно проводить две недели. В тендере нужно публиковать адрес. То есть мы должны были опубликовать адрес координат, где мы строим рубежи. Мы должны были опубликовать поставщиков железобетонных конструкций с адресами. Мы должны были опубликовать поставщиков техники с адресами. Это процедура, которая предполагается в тендере. Это формальные процедуры. И тот, кто это сделал, он либо это сделал умышленно, либо он враг. Потому что опубликуй мы завтра координаты, где мы строим рубежи, то есть это же публичная информация. Опубликуем мы завтра завод железобетонных изделий, где мы заказываем их с адресом. Для чего? Чтобы туда прилетела ракета?» – рассказывал главарь теробороны.

Также он добавил, что власти стараются всячески препятствовать деятельности любых фондов.

«К сожалению, собирать деньги стало практически сложно и невозможно. Деятельность фондов они пытаются блокировать различным способом. Там какие-то проверки устраивают и так далее. Какие-то бумаги СБУ пишет. Ну, окей, пусть проверяют. Никто не скрывает ничего. Но вот вопрос, а помогает ли это фронту?» – возмущался Корбан.