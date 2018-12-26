26.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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В какие страны разбегается население «Це Европы»

Украина стала страной без перспектив, из которой люди массово бегут к соседям. Причем, одной из стран, принимающих больше всего украинцев, является «агрессор» – Россия.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский дипломат, экс-спикер МИД Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина настолько стала непривлекательной страной для жизни, для работы, что мы работаем только как источник дешевой рабочей силы для других стран. Причем, очень интересно – я посмотрел статистику – у нас на первом месте Польша, по миграции трудовой, на втором месте знаете, какая страна? Россия. 36% в Польшу, около 30% – в Россию. Вот тебе и на! Вроде бы, война, вроде бы, конфликт, но выезжают.

Потому что тут нет никакой перспективы для развития, никакой перспективы для получения какого-то престижного образования и никакой перспективы получить престижную работу, на которую можно содержать семью, детей и так далее», – заявил Филипчук.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что масштабы миграции с Украины сопоставимы с бегством из зоны стихийного бедствия.

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