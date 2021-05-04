В какую ловушку заманили Зеленского в Польше

04.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Вчерашняя поездка Владимира Зеленского в Польшу стала прологом для другого мероприятия, которое пройдет через неделю в Румынии и может обернуться настоящей ловушкой для Украины и непредсказуемыми последствиями для всей Восточной Европы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Юбилей 230-й годовщины первой польской конституции в этом году проходил в международном формате. На торжественных мероприятиях в Варшаве собрались президенты Польши, Украины и стран Прибалтики. Владимир Зеленский провел переговоры с Анджеем Дудой.

По сути, ничего нового никто из лидеров не сказал. Польша продолжает крайне опасную игру, пытаясь лоббировать вступление Украины в НАТО. Киев использует русофобский энтузиазм Варшавы для осуществления собственных целей. Все в соответствии с планом Вашингтона.

Варшава в очередной раз подчеркнула, что не признает присоединения Крыма к России. Зеленский поблагодарил. В этой сфере Польша во главе с Дудой и правящей партией «Право и справедливость» точно ничего не сможет изменить. Крым останется российским, и практически все в Европе это осознают. Урегулирование конфликта в Донбассе потребует дополнительных соглашений более серьезных игроков, из ряда которых Варшава давно себя исключила.

Довольно странно звучит возмущение Дуды перемещением российских войск на территории …Российской Федерации. Такие заявления уже давно прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров, напоминая, что перемещения российских военных подразделений по своей же территории не должны быть вообще комментированы иностранными политиками. Польский президент еще решил добавить, что Донбасс является «оккупированной территорией», видимо, забывая, что «оккупантами» в ДНР и ЛНР являются местные жители.

В обмен Зеленский пригласил Дуду принять участие в форуме «Крымской платформы», которая собирается обсуждать «среди друзей Украины» вопрос возвращения Крыма. Дуда пообещал приехать в Киев на мероприятия, связанные с празднованием 30-й годовщины провозглашения независимости Украины. Зеленский пытался убеждать всех, что польско-украинские разногласия в области трактовки новейшей истории – вопрос второстепенной.

Суть польско-украинской встречи в Варшаве в другом. Дуда возвращает нас в 2008 год. Напомним, что именно тогда на саммите НАТО в Бухаресте прозвучали заявления западных политиков о возможности принятия в состав альянса Украины и Грузии. Все закончилось провокацией – вооруженной агрессией Тбилиси против миротворцев и мирного населения Южной Осетии и последующей необходимостью российской операции принуждения к миру. А дальше последовал провал – внешний, внутренний и личный – Михаила Саакашвили, одиозного наркомана и не совсем адекватного авантюриста.

Теперь Дуда обещает Зеленскому поддержку стремления Киева в НАТО Бухарестской девяткой, саммит которой состоится через неделю в Румынии. Напомним, что данный формат является неформальным объединением стран восточного фланга НАТО (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария), большинство которых проводит резко антироссийскую, порой провокационную внешнюю политику. Польский президент убежден, что скоро Украина должна начать «формальный путь» к вступлению в НАТО.

Словосочетание «Бухарест и НАТО» должно стать предупреждением для украинского президента. Не исключено, что его «восточноевропейские друзья» пытаются втянуть Зеленского в ловушку, в которую однажды попал грузин Саакашвили. Все это, несмотря на непредсказуемые последствия для всего региона. Но они американских неоконсервативных «ястребов» мало волнуют.