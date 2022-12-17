В Калининграде хотят ввести карту русского для зарубежных соотечественников

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Для соотечественников за рубежом необходимо ввести «карту русского». КПРФ поддержала «Единую Россию»

Об этом на открытом заседании Заксобрания Калининградской области заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести.

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«Наши русские в Европе, их там всячески притесняют, дают разные статусы, вроде неграждан, дискриминируют, ущемляют. Я считаю возможным рассмотреть вариант возвращения соотечественников в наш регион. Мы же своих не бросаем, например, ввести карту русского с дальнейшим упрощенным получением гражданства», – сказал он.

Идею горячо поддержал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

«Хочу, во-первых, выразить свою поддержку этой идее. Не так часто можно услышать что-то разумное из уст единоросса. КПРФ готова продолжить диалог по этому вопросу на федеральном уровне. Россия не имеет права разбрасываться своими же людьми, мы должны вновь сделать нашу страну настоящим центром притяжения для всех людей русской культуры по всему миру», – написал Обухов в своем ТГ-канале.

Он также сообщил, что не так давно направлял депутатский запрос на эту тему и получил «благоприятный» ответ из МВД. Обухов привел отрывки из него.

«Полагаем, что нормативное закрепление «карты русского/россиянина» возможно исключительно после определения круга потенциальных получателей и условий выдачи таких карт, с учетом анализа миграционной ситуации в Российской Федерации и ее влияния на социально-экономические, демографические и иные аспекты развития страны, правоприменительной практики, а также по результатам проработки данного вопроса в межведомственном формате с участием всех заинтересованных органов государственной власти Российской Федерации», – говорится в ответе.